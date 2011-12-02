Запорожская епархия УПЦ МП провела в монастыре соревнования по стрельбе

Запорожская епархия УПЦ Московского патриархата провела в мужском монастыре соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди воспитанников воскресных школ, чтобы отлучить детей от улицы и дурных привычек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе епархии, «по благословению Высокопреосвященнейшего ЛУКИ, архиепископа Запорожского и Мелитопольского, в мужском монастыре преподобного Саввы Освященного в новоотстроенном спортзале проведены соревнования по стрельбе из пневматического оружия, в которых приняли участие воспитанники всех воскресных школ Мелитополя». По данным пресс-службы, цель данного мероприятия – отлучить детей от улицы и дурных привычек.

«Подобные мероприятия приучают детей и подростков к спорту, здоровому образу жизни, отлучают от улицы, дурных привычек и праздного времяпровождения. Командные соревнования развивают чувство товарищества, взаимопонимания и взаимоподдержки», - пояснили в пресс-службе епархии, отметив, что «юным православным спортсменам состязания в тире пришлись по душе».