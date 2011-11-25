29-30 ноября, 2 и 8 декабря в информационном агентстве УНИАН пройдут очередные семинары в рамках проекта “Лаборатория “Сделай себя сам”.

В ближайшее время в рамках проекта пройдут такие семинары и тренинги:

29 ноября – «Как правильно одеться / раздеться для работы?».

Лаборатория приглашает мужчин и женщин, которые хотят достичь успехов в карьере, на семинар психолога, имидж-тренера Инессы ПУСТОВАЛОВОЙ и консультанта по стилю Елены ГОНЧАРЕНКО «Как одеться на работу или имидж делового человека».

Семинар поможет вам получить четкое представление о формировании основ делового дресс-кода. Вы узнаете о законах формирования делового гардероба по цвету, стилю, форме и силуэту. А также глубже поймете значение дресс-кода в корпоративной культуре компаний.

Подробнее о семинаре на сайте .

30 ноября – «У Будды - 10 баллов, у Цезаря - 8, в Пугачевой - 4. А у вас сколько? Мы готовы определить уровень вашей харизматичности!»

Без харизмы невозможно стать настоящим лидером. Каковы составляющие харизмы и как развивать собственную? Во время тренинга «Харизма. Как стать харизматичной личностью» психолог Валентин ШИВАЧЕНКО определит мощность вашей харизмы и научит, как поднять ее до наивысшей отметки.

Подробнее о семинаре на сайте.

2 декабря – «Как попасть в телевизор?».

Свои советы о том, как попасть на телепроект, что для этого делать, а чего делать точно нельзя, вам расскажут участница телепроекта «Танцуют все-2!» Валентина МАРИНИНА и хореограф-постановщик первого и второго сезонов танцевального телепроекта «Майданс» Олег АНИКЕЕВ.

В рамках круглого стола вы сможете задать участникам популярных шоу любые вопросы.

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8 декабря – «Как шляпка может изменить жизнь?».

Влиять на нашу жизнь и менять ее могут неожиданные вещи. Модельер уникальных шляпок, кукольница Илона ЩАСЛИВАЯ расскажет об истории своего успеха и научит вас основам своего дела во время творчески-познавательного семинара «История одной шляпки, которая изменила мою жизнь».

Подробнее о семинаре.

Напоминаем, проект «Лаборатория «Сделай себя сам» стартовал в УНИАН в марте этого года. О том, какие возможности откроет проект перед всеми заинтересованными людьми, шла речь в материале «Как стать Джорджем Соросом за субботу и воскресенье», опубликованном на сайте УНИАН 17 марта.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.

Запись на семинары проводится по тел. (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net