Губернатор: Днепропетровская область – лидер по привлечению инвестиций

За январь-октябрь 2011 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Днепропетровской области составил 8 млрд. долларов. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр ВИЛКУЛ, подводя итоги социально-экономического развития региона за 2011 год во время коллегии Днепропетровской областной государственной администрации, сообщает ИА « МОСТ-Днепр ».

По словам губернатора, «все ключевые показатели социально-экономического развития области за 10 месяцев перевыполнены. Днепропетровщина уверенно занимает первенство среди регионов Украины по привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику области – в октябре их объем превысил 8 млрд. дол.», - заявил А.ВИЛКУЛ.

При этом за январь-октябрь 2011 года в Днепропетровской области было создано 54,7 тыс. новых рабочих мест и трудоустроено 44,1 тыс. человек, что на 10,5% больше, чем в январе–октябре 2010 года. Кроме того, за 2011 год выросли объемы промышленного производства в области: в машиностроении – на 30%, легкой промышленности – на 21,2%, выпуску неметаллической минеральной продукции – на 17,7%, обработке древесины – на 17,4%, производстве пищевых продуктов – на 7,3%. Объемы поступлений налогов и сборов в возведенный бюджет области за 10 месяцев 2011 года выросли в 1,4 раза.

Всего в хозяйственном комплексе региона за десять месяцев 2011 года получено 21,8 млрд. грн. прибыли, что втрое больше показателя соответствующего периода прошлого года. По данному показателю Днепропетровская область является лидером в Украине.

«Доверие инвестора, это, по европейским стандартам государственного управления, главный маркер оперативности деятельности власти и главная предпосылка для стойкого экономического роста и улучшения благосостояния граждан. Знаково, что ощутимый рост происходит в рамках кластеров развития сельского хозяйства и строительства, а также в таких отраслях с высокой добавленной стоимостью как машиностроение и легкая промышленность», - отметил А.ВИЛКУЛ.