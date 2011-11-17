Определили десятку лучших горнолыжных курортов

Названы 10 горнолыжных курортов, где лучше всего провести Новый год и Рождество.

По данным журнала Weekly.ua,отдых для семьи из трех человек на 10 дней дороже всего обойдется на курорте Циллерталь в Австрии – минимум 3200 евро.

На втором месте Леви в Финляндии – от 3000 евро.

На третьем – отдых в украинском Буковеле, который будет стоить в Новогодний и Рождественский период минимум 2250 евро.

Дешевле всего семье из трех человек можно отдохнуть на Ай-Петри в Крыму. Там 10 дней можно кататься на лыжах за 1800 евро.

В Словакии на курорте Ясна стоимость такого отдыха практически такая же - 1900 евро.

В число самых лучших также вошли курорты в Германии, Чехии, Польше, Болгарии, Грузии.

Самая емкая статья расходов во время горнолыжного отдыха – стоимость ски-пассов, услуги инструктора и прокат снаряжения. Именно она "съедает" большую частью бюджета на европейских курортах – от 400 до 1000 евро.

Дешевле всего прокат снаряжения и спи-пассы стоят в Грузии и в Крыму, отмечает Weekly.