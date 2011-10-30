В Луцке сегодня едят сало на скорость

В Луцке сегодня происходит VІ фестиваль любителей сала «С любовью… к салу». Его уже посетило свыше 20 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам директора фестиваля, заслуженного деятеля искусств Украины Виталия ИВАНИЦКОГО, нынешний фестиваль проходит на очень высоком организационном уровне.

«У нас очень много посетителей – свыше 20 тысяч уже побывали на фестивале, а он еще продолжается. На праздник прибыли автобусы с любителями сала со всей Украины: Луганска, Киева, Хмельницкого, Львова, Ровно. Имеем и зарубежных гостей – с Беларуси, Словакии, Литвы, Польши, Эстонии, Швеции».

Среди новинок нынешнего фестиваля В.ИВАНИЦКИЙ назвал макет Хмельницкой атомной станции, изготовленный хмельниччанами из сала, а также шахматные фигуры из сала и «сало в шоколаде».

Нынешняя программа праздника очень насыщенная и имеет несколько чрезвычайно интересных новинок. Следовательно, посетители фестиваля имеют возможность посмотреть и сфотографироваться на фоне изготовленного из сала футбольного мяча. Его вес 420 килограммов, объем – 6 метров 45 см. Также уже состоялись соревнования саломанов-богатырей, проводится выставка изделий из сала и самого сала.

Запланировано построить рекордный по длине салбургер. Колонну будут формировать сами посетители феста, которые должны иметь свои бутерброды с салом и сложить их в один ряд. Кстати, это уже традиционный конкурс: в прошлом году длина салбургера достигла 48 метров, позапрошлого – 73. Кроме того, еще состоится конкурс на самое быстрое поедание 1 кг сала. Прошлогодний рекорд – 10 мин 55 сек.