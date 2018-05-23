Победитель 10-миллионного джек-пота: куплю жене шубу

Купил билетов, как всегда, на сто гривен. Увидел, что якобы выиграл 10 миллионов гривен ... Я десять дней все осмысливал. Первые два дня даже плохо спал ...

Сегодня в УНИАН пожаловал человек, который 16 октября сорвал джек-пот. Инженер-строитель киевлянин Валерий (он просил не называть его фамилии) выиграл десять миллионов гривен в "Лото-Забава". Валерий пришел в агентство на пресс-конференцию с руководителями организации "Оператор государственных лотерей", сыном Владимиром и невесткой Юлией и рассказал о своей победе и о том, как потратит выигрыш.

- Я играю в лотерею с 1974 года. Сначала играл в "Спортлото", - рассказал Валерий, - Но там выигрывал только по три, пять рублей. А потом стал играть в "Лото-Забаву". Это очень просто, покупаешь лотерейные билеты с перечеркнутыми линиями, затем сверяешь с выигрышем. Здесь я за двенадцать лет выигрывал только приз на тысячу триста гривен, фотоаппарат. В тот день, когда я купил лотерейный билет, произошла такая история. У меня, когда я ехал с работы, остановилась машина. Потом завелась, потом через сто метров опять остановилась. Таксист помог затащить ее на стоянку. А я решил купить лотерейный билет в том же киоске в своем районе, где всегда покупаю. Причем обычно я вечером покупаю, а тут решил днем ​​взять. Меня в том киоске хорошо знают, купил билеты, как всегда, на сто гривен. В воскресенье был розыгрыш. Я увидел, что якобы выиграл десять миллионов гривен. Не поверил, сверил в Интернете, так и есть. Было воскресенье, детей в городе не было. Пришла жена, проверила - все точно ...

Вы отпраздновали это с женой? Пили шампанское ...

Отпраздновал ... Но это было не шампанское.

Она попросила что-то купить?

Да, она шубу хочет. Куплю шубу. А детям по квартире. У меня двое детей, оба не имеют своего жилья. Они хотят квартиры в одном доме, чтобы быть соседями. Еще планирую на церковь занести, которая строится в нашем районе. А еще на храм в селе, где моя мама живет, там на церковь никто почти не жертвует, сами старушки живут, по две гривны заносят. И думаю, что сделаю вклад в строительный бизнес. Я сам строитель, и всю жизнь был строитель.

Еще машину отремонтирую.

А чего не купите себе новую?

А эта оказалась счастливой.

А вы не боитесь, что родня объявится, начнет просить деньги?

Чего бояться? Родным можно и помочь. Это же свои люди.

Оператор лотереи говорил, что вы десять дней не заявляли о себе. Почему вы так долго не говорили организатором, что вы победитель?

Да. Я десять дней все осмысливал. Ну, первые два дня даже плохо спал. А потом, на десятый, пришел.

Вы говорили, что всегда покупали билетов на сто гривен. Немалая сумма. Жена не ругалась?

Всякое бывало. Но вчера купили билеты вместе. Сумму, на которую покупаю, не увеличивал - сто гривен. Руку не меняю (смеется) - я верил, что когда-то выиграю, но на джек-пот не рассчитывал.

Наверное, деньги "падают с неба" не просто так, есть какое-то их предназначение ...

Я согласен. Разве жилье для детей это не цель?

Моя тетя играет в "Лото-Забаву" уже почти тринадцать лет. И ничего не выиграла. Что вы ей посоветуете?

Верить, что ты когда-нибудь купишь именно тот билет.

Леся Дидковская