Претендент на пост премьер-министра Бельгии не знает национального гимна

Бывший премьер-министр Фландрии Ив Летерм, претендующий на пост премьер-министра Бельгии, удивил журналистов незнанием слов бельгийского национального гимна и истории своей страны.

Отвечая на вопросы журналиста государственного телеканала RTBF (Эр-тэ-бэ-эф) о том, что именно отмечают бельгийцы 21 июля (национальный праздник - День присяги короля), кандидат в премьер-министры Летерм ответил: "Провозглашение Конституции". Когда изумленный журналист спросил, знает ли он слова национального гимна Бельгии - композиции Брабансонны, написанной на нидерландском, французском и немецком языках, бывший глава правительства Фландрии нисколько не растерялся и ответил: "Чуть-чуть". А затем поверг журналиста в шок, пропев первые слова куплета государственного гимна Франции (Марсельеза).

Однако, как отмечают журналисты, это уже не первый случай в Бельгии, когда политики не знают символики своей страны. Новый глава правительства Фландрии Руди Демотт также не смог четко ответить на вопрос об истории происхождения национального праздника 21 июля. Сам же действующий премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт не удовлетворил любопытство журналистов о том, что же означает эта дата в истории страны, ответив кратко: "21 июля отмечают национальный праздник".

РИА Новости