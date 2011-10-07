Доверие к Попову растет (опрос)

Если бы выборы Киевского городского головы происходили в конце сентября, наибольшую поддержку получил бы Виталий Кличко — 26%, за Александра Попова готовы проголосовать 21% киевлян, Анатолий Гриценко набрал бы 4%.

Другие кандидаты на пост мэра Киева получили бы меньше 3% голосов. Достаточно большое количество людей (26%) пока еще не определились со своим выбором.

Таковы результаты репрезентативного выборочного опроса взрослого населения города Киева, который на протяжении 17-28 сентября 2011 года проводил Киевский международный институт социологии (КМИС).

Также в ходу исследования по специальной методике определялась категория респондентов, которые вероятнее всего примут участие в местных выборах. Рейтинги, рассчитанные среди этих, наиболее вероятных избирателей, существенно отличаются от распределения электоральных намерений среди всего взрослого населения. Так, за Виталия Кличко готовы проголосовать 31% киевлян, Александр Попов получил бы 30%, а за Анатолия Гриценко отдали бы свои голоса 6% киевлян.

Уменьшение разницы между электоральной поддержкой В.Кличко и О.Попова происходит благодаря разнице в возрасте их потенциальных избирателей. Так, избиратели В.Кличко принадлежат к младшим возрастным категориям, которые принимают участие в голосовании значительно реже, чем избиратели старшего возраста, которые составляют большинство среди сторонников О.Попова.

Статистическая погрешность выборки с вероятностью 0, 95 не превышает:

• 3,1% — для показателей, близких к 50%

• 2,7% — для показателей, близких к 25% и 75%

• 2,0% — для показателей, близких к 12% и 88%

• 1,4% — для показателей, близких к 5% и 95%

• 0,7% — для показателей, близких к 1% и 99%.