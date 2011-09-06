Европу хотят приучить есть насекомых?

Европейский Союз заявил о начале проекта по изучению пищевой ценности насекомых, сообщает Би-Би-Си.

Эта инициатива обойдется более чем в 4 млн. долларов, она должна стать важным шагом в борьбе с голодом и нехваткой пищи во всем мире.

Поедание насекомых называется энтомофагией и широко практикуется во многих странах мира. По некоторым исследованиям, кузнечики, например, содержат 20% белков и лишь 6% жиров, в то время как говядина содержит 24% протеина на 18% жира. Сверчки также содержат много кальция; термиты богаты железом, а тутовый шелкопряд - вообще отличный источник меди и витамина Б-2.