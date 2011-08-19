В Черкассах милиция жестоко избила адвоката?

В среду, 17 августа, следователь УБОП и сотрудники спецподразделения «Сокол» прямо во дворе Сосновского районного суда Черкасс набросились на адвоката Дмитрия КАРПЕНКО, сбили его с ног и жестоко избили.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасской областной организации партии «Батьківщина».

Перед этим, по данным партийной организации, убоповцы привезли в суд подзащитного Д.КАРПЕНКО, у которого в тот день истек ранее назначенный судом срок удержания под стражей, однако оказалось, что принимать решение уже некому – дежурная судья на тот момент уже покинула помещение суда.

Подследственного, у которого истек срок удержания под стражей, должны были освободить, однако работники милиции снова посадили его в милицейский автомобиль, чтобы отвезти в неизвестном направлении, отмечается в сообщении.

В свою очередь, адвокат обратился к правоохранителям с вопросами, куда везут его подзащитного и на каком основании его удерживают под стражей.

После этого, утверждают в «Батьківщині», на адвоката надели наручники и стали бить, а затем затолкали в милицейский автомобиль. Все это происходило на глазах немалого количества свидетелей.

«По словам пострадавшего адвоката, в автомобиле ему на голову надели черный синтетический пакет, продолжили лупить руками и ногами, а один из убоповцев стал душить, сев ему на голову. При этом также угрожали замучить до смерти в помещении УБОП. Когда жертва начала терять сознание, с него сняли мешок со словами «Дыши, падло» и выбросили из автомобиля», - сообщили в «Батьківщині».

Медики констатировали у Д.КАРПЕНКО закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы мягких тканей туловища и конечностей, ушиб почек, многочисленные рвано-резаные раны на руках, подчеркивается в сообщении.

При этом в «Батьківщині» отметили, что в тот же вечер в прокуратуру области поступило заявление о расправе над адвокатом от свидетелей, а на следующий день - от самого адвоката. Однако сегодня, 19 августа, первый заместитель прокурора области Владимир ВЕГЕРА заявил журналистам, что никаких заявлений от пострадавшего и свидетелей не поступало, но есть заявление от сотрудников УБОП, «на которых напал адвокат» и которые уже «снимают побои, нанесенные адвокатом», отметили в областной организации партии.

В связи с этим Координационный совет оппозиционных сил Черкасской области выразил глубокое возмущение ситуацией с истязаниями в черкасской милиции и бездеятельностью прокуратуры.

«Сегодня правоохранительные ведомства, невзирая на огласку и резонанс в области, переворачивают все с ног на голову, пытаясь выгородить милиционеров, и тем самым стимулируя других оборотней в погонах к последующим зверствам», - говорится в заявлении.

Координационный совет обращается к руководству Генпрокуратуры и МВД с требованием расследовать жестокое избиение адвоката и привлечь к уголовной ответственности всех виновных.