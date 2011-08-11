За Тимошенко вступились из Молдовы

Экс-президент Молдовы, председатель Партии коммунистов Республики Молдова Владимир ВОРОНИН осуждает уголовное преследование Юлии ТИМОШЕНКО.

«Все, что происходит сейчас в Украине в отношении экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО - это произвол», - говорится в заявлении В.ВОРОНИНА, которое опубликовало молдавское агентство OMEGA.

«Меня лично очень тревожит все, что происходит в сегодняшней Украине. Организовывать уголовное преследование главы правительства Украины за подписание тех или иных документов межгосударственного уровня – это не только нонсенс, это палка о двух концах, - говорит В.ВОРОНИН. - Ведь нельзя не понимать, что, обвиняя Ю.ТИМОШЕНКО, украинская власть одновременно предъявляет те же претензии Российской Федерации. Ведь контракт то украинско-российский. Но Украина с Россией сейчас деликатно ведет переговоры по газовой проблеме, а Юлию Тимошенко сажает в тюрьму. Очень двуличная позиция!».

По словам экс-президента Молдовы, «есть такие ситуации, которые могут и должны оцениваться исключительно однозначно. Все, что происходит сейчас в Украине в отношении экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО - это произвол. Всем ясно, что преследуют Ю.ТИМОШЕНКО только за то, что она является деятельным и активным главой оппозиции, что это человек, за которого почти половина граждан Украины отдали свои голоса на последних президентских выборах».

По мнению В.ВОРОНИНА, «нынешней украинской власти следовало бы искать иные способы обеспечения своей политической конкурентоспособности. Ведь прецедент с Ю.ТИМОШЕНКО может повториться уже с любым иным украинским политиком из числа тех, кто ныне управляет этой страной. И поводов для этого, поверьте, также могут найти предостаточно».

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева рассматривает уголовное дело по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

5 августа судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ постановил взять Ю.ТИМОШЕНКО под стражу.

О политической мотивированности этого решения и своей обеспокоенности в связи с этим заявили, в частности, официальные органы США, Канады, Великобритании, Франции, Испании, России, Германии, Польши, Швеции, а также ОБСЕ, ПАСЕ, ЕНП, депутаты Европарламента и международные правозащитные организации.