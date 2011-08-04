Лошадь провалилась в канализационный люк

В Шепетовке Хмельницкой области спасатели районного отдела Управления Министерства чрезвычайных ситуаций вчера вытягивали из канализационного люка коня.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС в области, животное было освобождено при помощи автокрана.

Как выяснилось, лошадь упала в канализационный люк при развороте с телегой возле центрального продовольственного рынка Шепетовки.