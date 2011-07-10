Ялтинский зоопарк привез из-за границы змею с двумя головами

Ялтинский зоопарк «Сказка» привез из-за границы змею с двумя головами.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН директор зоопарка Олег ЗУБКОВ, двуглавая змея - рептилия, которая рождается одна на миллион особей, - поселилась в ялтинском зоопарке на время туристического сезона. Зверинец взял пресмыкающееся в аренду в Германии.

«Интересное, уникальное животное: две головы, двое мозгов, один живот. Одна голова доминирующая, другая - более пассивная. Едят одновременно. Во время кормежки между головами ставят пластиковую лопаточку, чтобы одна другую не съела», - сообщил О.ЗУБКОВ.

Королевской змее-альбиносу, которая переехала в Крым до середины сентября, три года.

Страховая стоимость змеи составляет 50 тыс. евро.

Ялтинский зоопарк «Сказка» создан в 1995 году. Это первый частный зоопарк в СНГ. Сейчас там живут более тысячи животных и птиц, многие питомцы - редких видов.