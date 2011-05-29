Фразе «Где-где? В Караганде!» поставили памятник

В Караганде (административный центр Карагандинской области Казахстана) установлен памятник крылатой фразе «Где-где? В Караганде!»

«Эта фраза настолько прочно вошла в словарный запас граждан не только Казахстана, но и ближнего зарубежья, что объективно заслуживает памятника в свою честь», – сказал журналистам российский продюсер Бари Алибасов на открытии памятника в Караганде.

Памятник представляет собой дорожный указатель с названиями городов, среди которых табличка с надписью «Караганда». Рядом с указателем стоят двое мужчин, один из которых показывает другому в направлении Караганды. Композиция установлена на территории одного из ресторанов города.

Газета.ру