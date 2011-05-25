В Киеве покажут работы Шагала и Пикассо

Завтра, 26 мая, в Музее Варвары и Богдана Ханенко в Киеве открывается выставка лотов благотворительного аукциона «Искусство милосердия», который будет проводиться в рамках проекта Фонда Александра Фельдмана «Будущее - в глазах детей».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда, киевляне увидят 55 картин из коллекции народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА, которые будут выставлены на аукцион накануне Дня защиты детей - 30 мая.

На предстоящие торги выставлены работы известных украинских и западных мастеров ХХ века. В частности, цветные литографии и офорты Марка Шагала, Пабло Пикассо, Хоана Миро, Анри Матисса, а также картины Давида Бурлюка, Василия Хмелюка, Николая Глущенко, Якова Шапиро, Леона Зака, Эрно Эрба, Константина Терешковича, Михаила Андриенко-Нечитайла и других художников.

Все собранные на аукционе средства Фонд Фельдмана направит на покупку медицинского оборудования для Харьковского городского центра детской нейрохирургии.

В сообщении также указывается, что наиболее высокий эстимейт получили работы Эрно Эрба «Девочка с куклой» (1940-1950-е г. $25-30 тыс.), Давида Бурлюка («Пейзаж с речкой» 1947 г. $20-25 тыс.), Николая Глущенко («Портрет женщины в кресле» 1969 г. $20-25 тыс.), Константина Терешковича («Набережная. Летний день» $20-25 тыс.), Николая Синезубова («Букет» 1938 г. $15-20 тыс.), Якова Шапиро («Горный пейзаж» $14-18 тыс.), Петра Нилуса («Маленькая наездница» $13-16 тыс.) и Михаила Андриенко-Нечитайла («Пейзаж» 1945г. $12-15 тыс.).

Цена выставленных на аукцион цветных литографий и офортов значительно ниже. Так, заявленная стартовая стоимость эстампа Хоана Миро «Абстрактная композиция», эстампа «Мужской портрет» Анри Матисса, эстампа Пабло Пикассо «Письмо «Из сюиты Воллара», цветной литографии Марка Шагала «Окна Иерусалима» (1964 г.) не превышает $2-3 тыс.