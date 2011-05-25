Бывший менеджмент компании Nemiroff давит на СМИ?

Основатель и акционер компании Nemiroff Яков ГРИБОВ возмущен тем, что бывший менеджмент компании оказывает давление на СМИ.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН, отметив, что 24 мая ряд рейтинговых украинских информационных агентств и интернет-изданий получили электронное письмо ультимативного характера с требованием о снятии информационного материала, в котором была изложена альтернативная бывшему руководству компании точка зрения основателей и акционеров компании Nemiroff Я.ГРИБОВА и Анатолия КИПИША на происходящие вокруг предприятия события. В частности, в письме было указано, что в случае отказа снять материал, предприятие будет вынуждено принять меры и обратиться за защитой своих прав и законных интересов в суд.

Комментируя такой шаг его оппонентов, Я.ГРИБОВ высказал следующее: «Мне горько и обидно, что компания, которую я вместе с А.КИПИШЕМ создавал с нуля и возглавлял более 9 лет, в которую вложено столько сил и нервов и которая по праву может называться мировым лидером, оказалась в заложниках кучки аферистов, семейного клана, истинной целью которого является не развитие компании, а доведение суперприбыльного и налогообразующего предприятия до банкротства с целью дальнейшего выведения активов. Что касается рассылки ультимативных писем в редакции ведущих СМИ, то я оцениваю это как прямой шантаж, давление и препятствование работе средств массовой информации».

Я.ГРИБОВ высказал уверенность в том, что правоохранительные органы дадут этому оценку в скором времени.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля 2011 года на собрании директоров управляющей структуры холдинга Nemiroff было принято решение поменять оперативный менеджмент компанией.

24 мая Я.ГРИБОВ и А.КИПИШ, которым принадлежит контрольный пакет Nemiroff - 75% акций, заявили, что порядок на украинской водочной компании Nemiroff наконец-то восстановлен, и предприятие работает в нормальном режиме. По их словам, многомесячные попытки найти общий язык с менеджментом компании путем переговоров не увенчался успехом. «Руководство нашей же компании, которому принадлежит всего на всего 25%, на протяжении длительного времени ухитрялись использовать компанию в качестве личной кормушки. А когда мы попытались восстановить контроль над предприятием, получить хоть какую-то информацию о финансовой деятельности, против нас была организована циничная и грязная пиар-кампания. К счастью, сейчас силами правоохранительных органов порядок на предприятии восстановлен, и мы намерены серьезно разобраться с реальной обстановкой дел. Будет проведен аудит, и я не исключаю возбуждения уголовных дел в отношении деятельности бывшего топ-менеджмента компании», - заявил Я.ГРИБОВ.

Nemiroff - водочная компания, основанная и возглавленная Я.ГРИБОВЫМ в 1992 году в Украине. Входит в состав международного Nemiroff Холдинг — одного из крупнейших мировых производителей крепкого алкоголя, продукция которого поставляется в 72 страны мира. В структуру холдинга входят: Управляющая компания «Немирофф», Украинская водочная компания «Немирофф», Дочернее предприятие «Алко Инвест», Торговое представительство «Немирофф» в России и Торговое представительство «Немирофф» в Польше, а также «Немирофф International» со штаб-квартирой в Будапеште (Венгрия).