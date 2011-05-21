Папа Римский позвонил в космос

Папа Римский Бенедикт XVI провел беседу с космонавтами, находящимися на Международной космической станции. Разговор стал первым в истории сеансом связи между понтификом и космическим объектом.

Папа Римский отметил, что восхищается храбростью и дисциплинированностью космонавтов. Также он пожелал супруге космонавта Марка Келли Габриэль Гиффордс скорейшего выздоровления, отмечает портал Space.com. Гиффордс пережила покушение в январе 2011 года. Келли поблагодарил религиозного лидера всех католиков мира за пожелание.

Также Бенедикт XVI поинтересовался у космонавтов их впечатлениями от вида Земли из космоса и принес соболезнования итальянцу Паоло Несполи, мать которого умерла, пока он находился на МКС.

В настоящее время на МКС находятся 12 космонавтов. Шестеро из них, в том числе и Марк Келли, входят в состав экипажа шаттла "Индевор". Полет шаттла станет последним - в NASA ранее приняли решение о свертывании программы космических челноков.

ТСН