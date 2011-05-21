Миллионы людей сегодня ожидают конца света

Очередной конец света наступит 21 мая около 18:00 по западно-американскому времени (около полночи по Киеву). Такой прогноз сделал 89-летнего американского проповедника Гарольда Кемпинга из Калифорнии.

Тысячи последователей Кемпинга по всему миру предупреждают о приближении конца света предупредительными щитами: "Господь придет 21 мая 2011. Так говорит Библия!". Появились щиты о будущем апокалипсисе и в Украине, сообщает ТСН.

Кроме того, в последние дни до Судного дня обратиться к Богу и покаяться в своих грехах решили очень многие люди. Священники отмечают наплыв верующих в храмы.

По прогнозам Кемпинга, незадолго до полуночи на Земле начнутся мощные подземные толчки и 2% населения планеты вознесутся на небеса, а остальные прямиком отправятся в ад и останутся мучаться на умирающей планете еще на несколько месяцев, прежде чем в октябре Земля полностью разрушится.

Сам же Кемпинг в этот день планирует в компании своей жены оказаться поближе к радио или телевизору, чтобы понаблюдать апокалипсис в прямом эфире. "Мне будет интересно узнать, что происходит на другой стороне Земли, когда все начнется", - отметил он.

Ежедневно 89-летний Кемпинг, бывший инженер, обращается к своим последователям через Family Radio Network - религиозную радиовещательную организацию, которая финансируется благотворительными пожертвованиями слушателей. Сейчас только в США эта сеть является владельцем 66 радиостанций.

Кемпинг создает радиопрограммы на 48 языках и имеет последователей по всему миру.

Он утверждает, что за 70 лет изучения Библии он разработал систему, которая использует математику для интерпретации зашифрованных в книге пророчеств. По его словам, конец света придет 21 мая, потому что это будет 722500 день с 1 апреля 33 года н.э., когда, как он считает, был распят Христос.

Цифра 722500 важна, потому что достигается путем двукратного умножения трех священных чисел (5,10 и 17) друг на друга.

По мнению Кемпинга, недавние события, такие как землетрясения в Японии, Новой Зеландии и на Гаити, являются предсказателями будущего Судного дня.

Стоит отметить, что Кемпинг уже не первый раз пророчит апокалипсис. 6 сентября 1994 сотни его слушателей собрались в зале в Аламеда (Калифорния), напрасно ожидая пришествия Христа.