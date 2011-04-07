Алуштинского осьминога Павлика заставят регулярно смотреть футбол

Питомец Алуштинского аквариума (Крым) осьминог Павлик правильно предсказал исход футбольного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между донецким клубом «Шахтер» и каталонской «Барселоной».

Как сообщили УНИАН в Курортно-информационном центре АРК со ссылкой на владельца аквариума Виктора ЖИЛЕНКО, накануне матча Павлик сделал свое первое «предсказание» в пользу испанской «Барселоны». В день игры осьминогу установили телевизор.

«Мы установили телевизор возле его аквариума, теперь нашему Павлику придется регулярно смотреть футбол», - добавил он.

В итоге, «Шахтер» проиграл «Барселоне» со счетом 1:5.

Ответный матч двух команд состоится 12 апреля в Украине.

Как сообщал УНИАН, в марте в Алуштинский аквариум завезли осьминога, которого назвали Павликом в честь легендарного футбольного предсказателя - осьминога Пауля.

Алуштинский аквариум был создан в 2003 году. В аквариуме насчитывается более 200 видов рыб, а также несколько видов крокодилов, крабов и черепах. В аквариуме обитают акулы кошачьи (бамбуковые), нильские крокодилы, арованы (рыбы-драконы), груперы леопардовые, азиатские змееголовы, губаны-чистильщики (рыба-доктор), крокодиловые кайманы, мраморные мурены, пираньи, азиатские змееголовы, черепахи и т.д.