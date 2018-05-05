Украинская неделя моды: без VIP-ов, зато с ушанками
"Меня иногда обвиняют, что я предлагаю мужчинам пидарскую моду, – Анисимов после показа не подбирал слова. – Но мне так нравится, я так ее вижу..." Репортаж
Раз в полгода украинские модники – то ли по традиции, то ли по привычке – собираются на громком мероприятии длиной в неделю с красноречивым названием Ukrainian Fashion Week. Правда тем, кто привык к залу ACCO International, где последние несколько лет проходила Украинская неделя моды, в этот раз предложили изучать модные тенденции в помещении Художественного арсенала. И уже с первого дня Недели моды стало понятно, что с местом не ошиблись – по крайней мере, давки, которой обычно сопровождались показы, более-менее удалось избежать, да и за места в гардеробе теперь соревноваться не приходится.
Традиционно открыла Ukrainian Fashion Week (на которй дизайнеры представляют свои коллекции сезона осень-зима-2011-2012) Лилия Пустовит. От ее новой коллекции ожидали Лилиной же традиционной сдержанности и элегантности. Дизайнер и давних клиентов не подвела, и новых позабавила – добавила в одежду более яркие цвета, однако даже их немного приглушила.
|Модель от Лилии Пустовит
В конечном итоге, среди наших дизайнеров это популярно – «замыливать глаза» зрителям, отыскивая непонятные подтексты в своих коллекциях.
|Дизайнерская коллекция от Лилии Пустовит
|Платье от Виктории Гресь
Вот только непонятно, как с этим всем вяжутся откровенные боди под плащи и сильно приоткрытые груди в некоторых платьях.
То ли к 60-ым, или к 90-ым предлагает вернуться украинским модницам Ирина Каравай. Ее наряды достаточно строгих силуэтов, сдержанных цветов (однако в них дизайнерк советует делать цветные акценты – например, яркий зеленый или желтый), а платья – преимущественно «маленькие черные», дополненные разнообразными деталями или декором. Одним словом, все конструктивно, однако – без «изюминки».
|Шедевр от Коровай
В этот раз в тренде «по Анисимову» – шапки-«ушанки». Причем носить их дизайнер советует даже с шортами. Такая вот мужская мода. Стоит заметить, что на подиум юноши-модели в таком вот наряде выходили кто с книгами, кто с цветами. «Если бы мне на свидание парень в ТАКОМ принес букет – я бы все равно убежала», – посмеивалась во время показа моя соседка. Впрочем, Анисимов, похоже, привык к любой критике.
|Модель в шортах-штанишках от Анисимова
– Меня иногда обвиняют, что я предлагаю мужчинам пидарскую моду, – дизайнер после показа не подбирал слов. – Но мне так нравится, я так ее вижу.
А вот дизайнер Андрэ Тан увидел в себе настоящего новатора, который наконец совместит в себе зиму и лето.
– В моей одежде одинаково удобно и на горнолыжном курорте, и на океанском побережье, – уверенно заявил Андрэ.
|Одежда от Андре Тана
Яна Данилевская
Фото с официального сайта УТМ