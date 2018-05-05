Украинская неделя моды: без VIP-ов, зато с ушанками

Раз в полгода украинские модники – то ли по традиции, то ли по привычке – собираются на громком мероприятии длиной в неделю с красноречивым названием Ukrainian Fashion Week. Правда тем, кто привык к залу ACCO International, где последние несколько лет проходила Украинская неделя моды, в этот раз предложили изучать модные тенденции в помещении Художественного арсенала. И уже с первого дня Недели моды стало понятно, что с местом не ошиблись – по крайней мере, давки, которой обычно сопровождались показы, более-менее удалось избежать, да и за места в гардеробе теперь соревноваться не приходится.

Традиционно открыла Ukrainian Fashion Week (на которй дизайнеры представляют свои коллекции сезона осень-зима-2011-2012) Лилия Пустовит. От ее новой коллекции ожидали Лилиной же традиционной сдержанности и элегантности. Дизайнер и давних клиентов не подвела, и новых позабавила – добавила в одежду более яркие цвета, однако даже их немного приглушила.

Значительное место в коллекции Пустовит отвела платьям, некоторые из которых были больше похожи на чуть удлинненные рубашки. А после показа объявила, что все это навеяно почему-то темой... друидов.

В конечном итоге, среди наших дизайнеров это популярно – «замыливать глаза» зрителям, отыскивая непонятные подтексты в своих коллекциях.

Британскую тему подняла в этот раз дизайнер Виктория Гресь – тут вам и легкие длинные юбки, и цветные колготы, и объемные меховые шали, а все это в совокупности, по убеждению модельера, символизирует «женщину, которая точно будет иметь успех среди благородных английских джентльменов».

Вот только непонятно, как с этим всем вяжутся откровенные боди под плащи и сильно приоткрытые груди в некоторых платьях.

То ли к 60-ым, или к 90-ым предлагает вернуться украинским модницам Ирина Каравай. Ее наряды достаточно строгих силуэтов, сдержанных цветов (однако в них дизайнерк советует делать цветные акценты – например, яркий зеленый или желтый), а платья – преимущественно «маленькие черные», дополненные разнообразными деталями или декором. Одним словом, все конструктивно, однако – без «изюминки».

А вот кто часом перекармливает зрителей «изюмом», так это двое украинских дизайнеров мужчин, которые тоже «выставлялись» в первый день Fashion Week, – Виктор Анисимов и Андрэ Тан. Первый из них себе не предает – из сезона в сезон Анисимов наряжает мужчин в коротенькие «подстреленные» штаники, суженные книзу, и обязательно дополняет это непонятным головным убором.

В этот раз в тренде «по Анисимову» – шапки-«ушанки». Причем носить их дизайнер советует даже с шортами. Такая вот мужская мода. Стоит заметить, что на подиум юноши-модели в таком вот наряде выходили кто с книгами, кто с цветами. «Если бы мне на свидание парень в ТАКОМ принес букет – я бы все равно убежала», – посмеивалась во время показа моя соседка. Впрочем, Анисимов, похоже, привык к любой критике.

– Меня иногда обвиняют, что я предлагаю мужчинам пидарскую моду, – дизайнер после показа не подбирал слов. – Но мне так нравится, я так ее вижу.

А вот дизайнер Андрэ Тан увидел в себе настоящего новатора, который наконец совместит в себе зиму и лето.

– В моей одежде одинаково удобно и на горнолыжном курорте, и на океанском побережье, – уверенно заявил Андрэ.

Не знаю, правда ли так уже удобно, но моделей-трансформеров от Тана, как всегда, хватает, теплых пальто, которые можно мигом превратить в легкий плащ, к куртке прикрепить капюшон, под брюками может случайно найтись еще и юбка – одним словом, фантазии было где разгуляться. А вот разгуляются ли на Украинской неделе моды наши знаменитые модники – вопрос еще тот. По крайней мере в первый день нашествия «VIP-персон» на показах мы не наблюдали, а всего несколько лет назад первые ряды так и трещали от «звездных тел». К слову, даже те знаменитости, которые пришли, наряды от украинских дизайнеров натягивать не спешили – «светили» дорогими мировыми марками. Кто-то обещал сразу после показов заехать к дизайнерам и сшить или купить одежду, а кто просто пришел – на людей посмотреть и себя показать. Затянется все это действо до 21 марта, за это время свои коллекции представят 50 дизайнерских марок.

Яна Данилевская

Фото с официального сайта УТМ