McDonald's потерял звание самой большой сети ресторанов в мире

Сеть быстрого питания Subway обошла по количеству ресторанов своего главного соперника - McDonald's - и стала самой большой сетью ресторанов в мире. Как сообщает The Wall Street Journal, у Subway по всему миру к концу 2010 года было открыто 33749 точек продаж, а у McDonald's - 32737. По количеству ресторанов в США Subway обошел McDonald's еще девять лет назад.

Subway открыл свой первый ресторан за пределами США в 1984 году - 27 лет назад сеть начала продажи в Бахрейне. Сейчас у Subway чуть менее 10 тысяч точек продаж по всему миру, исключая США. Их выручка составляет около 4,7 миллиарда долларов в год. Для сравнения, в США Subway продает своих сэндвичей на 10,5 миллиарда долларов ежегодно.

Из-за насыщения американского рынка местные сети питания все активнее осваивают развивающиеся рынки, прежде всего в Азии. Так, сам Subway планирует довести количество ресторанов за пределами США до американского уровня к 2020 году. Другая сеть - Starbucks - намерена в ближайшее время утроить количество своих кофеен в Китае. Также китайским рынком интересуется Dunkin' Brands: продавец пончиков планирует открыть в этой стране сотни новых точек продаж.

В McDonald's также планируют активно развиваться за пределами США. Однако в этой сети отмечают, что по-прежнему являются мировыми лидерами, если судить не по количеству открытых ресторанов, а по выручке.

CNN отмечает, что все рестораны Subway работают по франшизе. У McDonald's по франшизе работает лишь часть сети.

Лента.ру