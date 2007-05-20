В Атлантике найден крупнейший в истории человечества подводный клад. Американская компания, специализирующаяся на розыске затонувших кораблей, обнаружила старинный галеон, на борту которого хранилось до 500 тыс. старинных монет из золота и серебра.

Как передает Gazeta.ruсо ссылкой на телеканал CNN, вес извлеченного сокровища превышает 17 тонн, а стоимость составляет около полумиллиарда долларов.

По предварительной оценке, из воды были подняты около 500 тыс. старинных монет разной чеканки. Каждая из них представляет собой большую коллекционную стоимость и может стоить от нескольких сотен до тысячи долларов.

Несметные сокровища нашла компания «Одиссей» из города Тампа (Флорида, США), специализирующаяся на поисках морских кладов. Однако в каком именно районе Атлантического океана это произошло, компания из соображений безопасности тщательно скрывает.

Также пока не сообщаются подробные сведения о затонувшем судне, на борту которого был найден клад. Все это представители компании «Одиссей», обещают рассказать позже.

Пока только известно, что драгоценный груз уже переправлен грузовым чартером в США. Чтобы упаковать его, понадобились сотни пластиковых контейнеров, уточняет Reuters.