В космосе нашли 18 потенциально опасных для Солнечной системы звезд

Астрономы заявили, что обнаружили в ближайшем космическом окружении 18 звезд, которые потенциально являются опасными для Солнечной системы. Ученые рассказали о своей находке на 217-й встрече Американского астрономического общества.

Ученые провели анализ 40 тысяч красных карликов спектрального класса М (более 70 процентов всех светил относятся к этому классу). Ученые располагали данными об их радиальных скоростях и дистанции до Солнечной системы. На основе имеющихся цифр они сумели рассчитать варианты движения этих звезд в течение ближайшего миллиарда лет.

Подсчеты показали, что 18 из изученных звезд имеют шансы с достаточно высокой долей вероятности могут пройти вблизи от Солнечной системы. Тем не менее, исследование демонстрирует, что ни одна из них не должна столкнуться непосредственно с Солнцем. Ученые заявили, что, скорее всего, звезды имеют больше шансов дестабилизировать облако Оорта, которое является источником комет.

Данное облако находится на расстоянии от Солнца от 50 тысяч до 100 тысяч астрономических единиц (одна астрономическая единица соответствует расстоянию от Земли до Солнца). Несмотря на такую удаленность, гравитация этих 18 звезд может стать причиной кометной бомбардировки нашей системы.

Тем не менее, исследователи подчеркивают, что шансов на то, что хотя бы одна из 18 звезд пройдет на достаточно близком для дестабилизации облака Оорта расстоянии, чрезмерно малы. Наблюдения указывают, что за все время существования Солнечной системы подобные сближения происходили всего несколько раз.

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