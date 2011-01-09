Более пяти тысяч человек искупались в Северном море в честь Нового года

Около 5,5 тысячи бельгийцев приняли участие в ежегодном массовом купании в водах Северного моря по случаю Нового года, сообщают местные СМИ. Температура воды в пляжной зоне бельгийского города-курорта Остенде, где проходило омовение, достигала 4 градусов. За резвившимися "моржами", или, как их называют в Бельгии, "полярными медведями", с берега наблюдали несколько тысяч зрителей. В прошлом году в Остенде съехались около шести тысяч приверженцев зимнего купания.

РИА Новости