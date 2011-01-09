Массачусетс признал кошек и собак законными наследниками своих хозяев

04:04, 09 января 2011
Курьёзы
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Губернатор подписал закон

Американский штат Массачусетс признал кошек и собак законными наследниками своих хозяев.

Губернатор штата Девал Патрик подписал закон о домашних питомцах. Теперь хозяева в своем завещании могут назвать человека, которому доверяют попечительство над своими любимцами. Попечитель будет иметь право распоряжаться оставленной суммой в интересах животных.

Массачусетс – не первый американский штат, где вопросы наследства для животных определяются на законодательном уровне. Ранее в штате Нью-Йорк слушалось дело о завещании миллиардерши Леоны Хелмсли, которая в 2007-м году оставила 12 млн. долларов своей мальтийской болонке по кличке Траббл. Тогда наследникам Хелмсли удалось урезать наследство собачки до двух миллионов долларов.

Эхо Москвы

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