Американский штат Массачусетс признал кошек и собак законными наследниками своих хозяев.

Губернатор штата Девал Патрик подписал закон о домашних питомцах. Теперь хозяева в своем завещании могут назвать человека, которому доверяют попечительство над своими любимцами. Попечитель будет иметь право распоряжаться оставленной суммой в интересах животных.

Массачусетс – не первый американский штат, где вопросы наследства для животных определяются на законодательном уровне. Ранее в штате Нью-Йорк слушалось дело о завещании миллиардерши Леоны Хелмсли, которая в 2007-м году оставила 12 млн. долларов своей мальтийской болонке по кличке Траббл. Тогда наследникам Хелмсли удалось урезать наследство собачки до двух миллионов долларов.

Эхо Москвы