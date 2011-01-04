Установлен новый рекорд пребывания обнаженного человека во льду

Житель Китая установил новый рекорд пребывания обнаженного человека во льду, на пять минут продлив предыдущее достижение.

Как сообщает РИА “Новости”,по данным китайских СМИ, жители северо-восточной провинции Хэйлунцзян ЦЗИНЬ Сунхао и ЧЭНЬ Кэцай превзошли рекорд датчанина Вим ХОФА, выдержавшего в наполненной кубиками льда стеклянной колбе 115 минут. Датский Iceman известен своей экстремальной терпимостью к холоду, ледяным ваннам и желанию в шортах покорить Эверест.

Новый мировой рекорд, обладателем которого стал ЦЗИНЬ Сунхао, был установлен в провинции Хунань в присутствии тысяч зрителей и 10 врачей.

Одетый в плавательные трусы смельчак в течение 120 минут смог продержаться в стеклянной колбе со льдом на сильном морозе. Его напарник не дотянул до мирового рекорда лишь пару минут, он прекратил состязание на 119-й минуте после старта.