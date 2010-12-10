В Николаеве из квартиры «накопителей» вывезли 14 грузовиков мусора

14 машин мусора вывезли сотрудники спасательного подразделения «МАРС» из двухкомнатной квартиры на улице Новозаводской в Николаеве. Работа продолжалась в течение 4 дней.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Николаевского городского управления по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне населения Александр ГЕРАСИМЕНЯ.

По его словам, хозяева этой квартиры – люди с психическими отклонениями – несколько лет стаскивали в свою квартиру вещи, остатки продуктов и другой хлам из ближних мусорников, плотно забив им все комнаты. В конце концов, квартира заполнилась мусором до такой степени, что двери в нее открывались с трудом. На зловоние и беспорядок постоянно жаловались соседи. К тому же, постоянно существовала угроза тления и возгорания скопившегося хлама.

Об этом факте в городское управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите населения сообщили сотрудники администрации Ленинского района. Затем спасатели приступили к очистке квартиры.

После того, как квартира была очищена, с хозяев взяли письменное обещание о том, что они не будут больше сносить мусор к себе домой.

А.ГЕРАСИМЕНЯ сообщил, что городской председатель Николаева издал распоряжение разыскать и очистить другие подобные квартиры, так как, похоже, что подобное «накопительство» превратилось в городе в угрожающую тенденцию. И уже есть следующий адрес, по которому вскоре выйдут спасатели.

При этом А.ГЕРАСИМЕНЯ заметил, что в прошлом году при таких же обстоятельствах на улице Николаевской загорелась квартира, заполненная мусором. Ликвидация пожара, а также компенсации соседям, пострадавшим в результате инцидента, обошлась городскому бюджету примерно в 1 млн. грн.