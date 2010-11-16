Лучшей бабушкой Нью-Йорка признали украинку

В Нью-Йорке состоялся конкурс "Ваше высочество бабушка", участницами которого стали пожилые жительницы города, пишет NY Daily News. Победительницей стала уроженка Украины, 86-летняя Шифра БЛИНОВА.

По словам судей, в роли которых выступали местные пенсионеры, победительница, проживающая в Бруклине, была отмечена за то, что невероятно энергична для своих лет, передает Лента.ру.

"Спасибо большое. Я не ожидала, что стану королевой бабушек. Я уж подумала, что все про меня забыли", - поделилась ощущениями новоиспеченная победительница, для которой нынешний конкурс стал уже четвертым по счету (однако выиграла Ш.БЛИНОВА впервые).

Ш.БЛИНОВА рассказала, что секрет ее успеха кроется в отношении к жизни. Пенсионерка, в годы Второй мировой войны работавшая медсестрой, отметила, что любит петь и участвовать в различных постановках. "Вместо того, чтобы сидеть на лавочке и сплетничать, я предпочитаю петь и выступать", - подчеркнула победительница.

Впервые конкурс "Ваше величество бабушка" состоялся в Нью-Йорке в 2001 году. Победительницам вручается корона, стеклянная статуэтка, а также кушетка.