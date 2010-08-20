Завтра в киевском зоопарке - День мелкого хищника
Предлагают узнать много нового
Завтра, 21 августа, в столичном зоопарке пройдет День мелкого хищника.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе зоопарка, основные мероприятия состоятся на центральной аллее Киевского зоопарка возле сцены с 11-ти до 15-ти часов.
В этот день посетители учреждения смогут познакомиться лисицами, скунсами, енотами, корсаками, куницами, енотовидными собаками и другими представителями мелких хищников, узнать много нового и необычного об этих животных.
Мелких хищников зоопарка в этот день ждет обогащение среды, а гостей - увлекательная зоовикторина с призами, конкурс рисунков и спектакль-игра для детей от столичных аниматоров, отметили в пресс-службе.
День мелкого хищника проводиться в Киевском зоопарке в рамках Международного года биоразнообразия.