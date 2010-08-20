Завтра в киевском зоопарке - День мелкого хищника

Завтра, 21 августа, в столичном зоопарке пройдет День мелкого хищника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе зоопарка, основные мероприятия состоятся на центральной аллее Киевского зоопарка возле сцены с 11-ти до 15-ти часов.

В этот день посетители учреждения смогут познакомиться лисицами, скунсами, енотами, корсаками, куницами, енотовидными собаками и другими представителями мелких хищников, узнать много нового и необычного об этих животных.

Мелких хищников зоопарка в этот день ждет обогащение среды, а гостей - увлекательная зоовикторина с призами, конкурс рисунков и спектакль-игра для детей от столичных аниматоров, отметили в пресс-службе.

День мелкого хищника проводиться в Киевском зоопарке в рамках Международного года биоразнообразия.