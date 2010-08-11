Установлен мировой рекорд цены на квартиру
09:32, 11 августа 2010Курьёзы
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$220 миллионов
Пентхаус, расположенный у Гайд-парка в Лондоне, был продан за рекордно высокую в мировом масштабе цену, составившую $220 млн, пишет газета The Daily Mail.
Шикарные двухэтажные апартаменты имеют бронированные окна и специальную комнату-укрытие, рассчитанную на экстренные случаи, которые создают угрозу для жизни обитателей квартиры.
Как пишет издание, имя обладателя пентхауса не разглашается. По некоторым данным, это нефтяной магнат из страны Персидского залива.
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