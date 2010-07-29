Киевский зоопарк придумал новый аттракцион: общение детей со скунсами

В Киевском зоопарке полностью завершена реконструкция детского контактного зоопарка, который до 2010 принадлежал частным предпринимателям.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе зоопарка.

В связи с этим столичный зоопарк приглашает юных киевлян и гостей столицы посетить обновленную зоопарковскую экспозицию и пообщаться с ручными свинками, козочками, кроликами и прочей домашней живностью.

В контактном зоопарке обновились не только домики животных, инвентарь, конструкции и ландшафт, но и появились новые животные. Посетителей, помимо домашних животных, ждут в гости ручные дикобраз и скунс. Также в детском зоопарке обитает целое семейство шиншилл, хорек и много-много морских свинок.

Как заверили в зоопарке, все животные регулярно осматриваются ветеринарами, а за их нравом и настроением постоянно следят профессиональные психологи для животных, поэтому посетители могут не бояться за здоровье малышей.

Изменились, по данным пресс-службы, и условия посещения детского зоопарка - в лучшую для животных сторону. В частности, каждый посетитель, оплачивая стоимость входного билета, как и раньше, получает стаканчик еды для животных. А вот купить дополнительную еду теперь нельзя. Эта мера предпринята для того, чтобы животные не переедали, объяснили в зоопарке.