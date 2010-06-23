Christie's продал дорожный знак за $116,5 тысяч

Дорожный знак, располагавшийся на пересечении двух центральных улиц Нью-Йорка Уолл-стрит и Броуд-стрит был продан на аукционе Christie`s за $116,5 тыс, сообщает Reuters.

По данным аукциона, знак приобрел по телефону анонимный участник торгов.

Представители Christie`s считают, что стоимость таблички обусловлена ее «историчностью».

«Уолл-стрит и Броуд-стрит – это сердце финансового района Америки, и все знают об этом, поэтому к ним такой большой интерес», – заявили в аукционном доме.

Газета.ру