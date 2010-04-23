Встать, суд идет: судья покутила на 400 тыс. евро с Газмановым и Сердючкой

Судья из Днепропетровска потратила на празднование дня рождения 400 тыс. евро.

Как пишет газета «Сегодня» (в №89 от 23 апреля) со ссылкой на свои источники в СБУ, «речь идет о днепропетровской судье Наталье П., которая в июне прошлого года на помпезное празднование своего юбилея в Крыму пригласила Олега ГАЗМАНОВА, Верку СЕРДЮЧКУ, других популярных зарубежных и украинских исполнителей».

«Она сама писала сценарий торжества, которое начиналось словами: «Встать, суд идет!», и в этот момент в зале под аплодисменты гостей появлялась юбилярша. Церемония сопровождалась пышным фейерверком. А весь праздник обошелся в 400 тыс. евро», - сообщает издание.

Как сообщал УНИАН, вчера на заседании Национального антикоррупционного комитета Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правоохранительным органам проверить источники поступления денежных средств у судей, которые «устраивают салюты за 100 тыс. долларов, ездят на дорогих автомобилях в сопровождении трех джипов и заказывают на праздники иностранных звезд».

Президент уточнил, что эту информацию ему предоставила СБУ.