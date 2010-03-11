Украинцы стали больше тратить на подарки

В феврале - первой половине марта этого года украинцы потратили на приобретение подарков на 10–15% больше, чем год назад. Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», ссылаясь на оценки аналитического департамента «Финансово-аналитической группы «Про-консалтинг».

Как объяснил изданию соучредитель компании UFL (торговля и доставка цветов) Алексей СОЗИНОВ, в канун 14 февраля продажи букетов увеличились приблизительно на 25%, по сравнению с аналогичной прошлогодней датой, а в канун 8 Марта объемы реализации увеличились на 100%, по сравнению с мартом 2009 года. При этом, если в день влюбленных повышенный спрос имели только розы по цене в среднем 15–35 грн./шт., то ближе к женскому дню потребительские преимущества мужчин переместились в сегмент более дешевых тюльпанов и нарциссов - 6–12 грн./шт.

В то же время большинство опрошенных «Комментариями:» цветочников отметили перебои со снабжением цветов оптовиками, что в целом привело к повышению цен на 50-150%. Например, цены на розы в оптовой продаже в предпраздничные дни взлетели с 10 до 22 грн./шт., на тюльпаны - с 4 грн. до 7–9 грн./шт.

Частично перекрыть дефицит и сбить цены помогли «частники» - предприниматели, вырастившие тюльпаны в маленьких теплицах и привезшие свои цветы в Киев.

В целом же, по предварительным подсчетам специалистов, с середины февраля по 8 Марта только в Киеве было продано приблизительно 10 млн. шт. цветов, при этом суммарная прибыль торговцев и производителей оценивается в пределах 100 млн. грн.

В то же время, как отмечает издание, во время нынешних праздников на 25–30% снизился спрос на сувенирные безделушки. В то же время, как и раньше, большую часть в объеме праздничных презентов занимают ювелирные изделия. Также в канун праздников традиционно увеличились продажи товаров так называемых «категорий красоты» - парфюмерии, декоративной косметики, кремовой группы, товаров по уходу за волосами, различных подарочных наборов.

Много украинцев, как и раньше отдают преимущество функциональным подаркам - товарам из категорий электроники и мелкой бытовой техники. Так, по оценкам президента компании Unitrade Group Владимира КОЛОДЮКА, в канун 8 Марта этого года на 30% увеличились продажи фотокамер, на 15% - мобильных телефонов, на 50% - шнуровых и беспроводных телефонов; спрос на ноутбуки и телевизоры возрос на 10%.