Меркель имеет «тройку» по марксизму-ленинизму

Нынешний канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ не сумела получить больше "тройки" по марксизму-ленинизму во время учебы в аспирантуре и докторантуре Берлинской академии наук (сейчас Берлинско-Бранденбургская академия наук), сообщает AFP со ссылкой на публикацию в Der Spiegel от 31 января.

По данным издания, А.МЕРКЕЛЬ получила "тройку" по марксизму-ленинизму как в аспирантуре, так и за диссертацию по предмету, написанную через три года после окончания курса. В то же время по физике А.МЕРКЕЛЬ получила "четверку с плюсом". Впоследствии, в 1986 году, А.МЕРКЕЛЬ успешно защитила докторскую по квантовой физике и занималась наукой вплоть до падения Берлинской стены, когда ее сфера деятельности сменилась на политическую.

Как подчеркивает агентство, чтобы ознакомиться с университетскими оценками А.МЕРКЕЛЬ, Der Spiegel пришлось добиться этого права в суде: канцлер не хотела разглашать информацию о своем академическом прошлом.

В коммунистической Восточной Германии, как и в СССР, марксизм-ленинизм был обязательной дисциплиной для изучения во всех вузах. Более того, в ГДР учащимся в аспирантуре приходилось проходить углубленный курс этого предмета.

А.МЕРКЕЛЬ, которую авторитетный журнал Forbes четыре года подряд называет самой влиятельной женщиной в мире, является федеральным канцлером Германии с ноября 2005 года. Как отмечает The Local, в прошлом А.МЕРКЕЛЬ неоднократно критиковали, вменяя ей сочувствие коммунистической идеологии ГДР.