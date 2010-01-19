«Ленивые» скворцы замордовали Севастополь

В Севастополе наблюдается невиданное скопление перелетных птиц, которые должны были лететь в Турцию, но решили остаться в Крыму, сообщает proUA.

По словам местных жителей, целыми тучами птицы перелетают с места на место, пачкая при этом тротуары, скамейки, автомашины. Жителям тоже достается - севастопольцы стараются идти по городу, держа над головой кто газету, кто сумку, а кто и дипломат.

"Просто ленивые птицы не хотят лететь дальше, и пока не съедят все плоды, которые есть на деревьях - софору, например, Севастополь не покинут", - отметил руководитель Севастопольской городской организации Украинского общества охраны природы Валентин ШЕСТАК.

По словам специалиста, большинство скопившихся в Севастополе птиц - скворцы, которые сейчас должны лететь за зимовку в Турцию. "А зачем им туда лететь, если и в Крыму тепло?", - пояснил логику поведения скворцов В.ШЕСТАК.

По словам специалиста, ранее скворцы во время миграции надолго в Севастополе не задерживались, и нынешняя ситуация объясняется общим изменением климата - потеплением.