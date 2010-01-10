Премьер Латвии признался, что ходил к гадалке

Премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис признался, что ходил к гадалке в надежде узнать будущее страны.

Об этом политик рассказал в интервью рижской радиостанции SWH. Латвия очень тяжело переживает экономический кризис, многие предприятия обанкротились, а безработица достигла 19-ти процентов. "Будущее не берусь прогнозировать, ходил к гадалке, но думаю, что ее предсказания были неточными", - сказал премьер-министр. Какое будущее ему предсказала прорицательница, Домбровскис не уточнил.

Эхо Москвы