Котенок, которого подарили Ющенко, попал в клинику

Котенок, которого журналист подарил Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, сейчас находится на лечении в ветеринарной клинике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщило журналистам должностное лицо Секретариата Президента.

По ее словам, подаренный В.ЮЩЕНКО котенок был направлен для обследования в ветеринарную клинику, где у животного были выявлены некоторые болезни.

«Я уже начинаю переживать – где они его ловили», - заметил чиновник Секретариата Президента.

В свою очередь, другой приближенный к окружению главы государства человек пошутил, что «это могло быть биологическое оружие».

Как сообщал УНИАН, 30 ноября В.ЮЩЕНКО в Белой Церкви рассказал, что три дня назад пропал его кот Тигр, “и все дети плачут, ходим ищем по лесу... С Тарасом ходим, деревья проверяем, потому что я ему сказал, что Тигра собаки загнали на дерево, и он три дня живой, только ждет, когда мы его спасем. Так что, если у кого-то есть серый кот в полоску, чтобы мой сын и мои девочки не услышали, я бы получил его в подарок, чтобы принести домой и сказать, что Тигра спасли”.

1 декабря журналист телеканала СТБ Осман ПАШАЕВ подарил Президенту котенка в серо-белую полоску.

Этот подарок был вручен возле “Украинского дома” после участия главы государства в мероприятиях по случаю 18-й годовщины референдума в поддержку Акта провозглашения независимости Украины.

Как сообщил УНИАН журналист телеканала, котика он купил на Куреневском рынке в Киеве за 1 тыс. грн. По его словам, котенок породистый - “британец”, но документов нет, поскольку с документами он стоил бы 1,5 тысячи долларов. Котику 1,5 месяца.