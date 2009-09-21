Средства для возрождения Запорожской Сичи будут собирать необычно

09:56, 21 сентября 2009
Курьёзы
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Пригодится бензопила...

В Запорожье с помощью деревянной скульптуры будут собирать средства для возрождения Запорожской Сичи.

Необычный способ привлечения средств для продолжения строительства на острове Хортица комплекса "Запорозька Сич" - обобщенной копии казацких Сичей, существовавшей за днепровскими порогами вплоть до XVIII века, нашли организаторы фестиваля деревянной скульптуры, который пройдет в Запорожье с 24 по 27 сентября.

По словам руководителя оргкомитета фестиваля Юрия РУЖИНА, в течение 4 дней художники из разных регионов Украины будут создавать скульптуры прямо под открытым небом в одном из самых живописных уголков Хортицы - на территории единственного в Украине конного театра Запорожских казаков, расположенного в плавневой части острова.

"Какой бы то ни было темой скульпторов мы не ограничиваем. Художникам предоставлена полная свобода для творчества: от исторических мотивов до эротики. Единственная задача - вложить в работу душу - создать настоящие произведения искусства, т.к. после завершения фестиваля все скульптуры будут выставлены на благотворительный аукцион, средства от которого и пойдут на завершение строительства комплекса "Запорозька Сич", - рассказал Ю.РУЖИН.

По его словам, выставляться на аукцион скульптуры будут непосредственно после завершения фестиваля 27 сентября.

Создавать работы - "лоты" приглашены мастера из Киева, Харькова, Сум, Луганска и Запорожья.

Все скульптуры будут изготовлены с помощью обычных бензопил.

"Для Украины эта техника достаточно необычна, а за рубежом - в Германии, Франции, Бельгии, Голландии и других странах, фестивали, на которых мастера работают именно бензопилами, уже стали одним из самых ярких и зрелищных культурных мероприятий, поскольку позволяют зрителям увидеть не только результат творчества художников, но и сам процесс создания произведений искусства", - рассказал Ю.РУЖИН.

Справка УНИАН: строительство комплекса "Запорозька Сич" на острове Хортица в Запорожье было начато в 2004 году, однако вскоре работы прекратились из-за недостатка финансирования.

Возобновилось строительство в июне 2005 года, во многом благодаря финансовой помощи промпредприятий Запорожского региона.

В июле 2006 года руководство Национального заповедника "Остров Хортица" отказалось от строительства историко-этнографического комплекса "Запорозька Сич", приняв решение создать на Хортице обобщенный образ всех восьми Сичей, существовавших на территории Украины. Открытие комплекса, изначально запланированное на 14 октября 2006г., перенесено на неопределенный срок.

 

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