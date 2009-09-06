Три акварели, предположительно, написанные Гитлером, ушли с молотка

Три акварели, предположительно, написанные Адольфом Гитлером в молодости, проданы в субботу с молотка в Германии за общую сумму в 42 тысячи евро (60 тысяч долларов), сообщает Reuters.

По словам организатора аукциона, который прошел в баварском городе Нюрнберг, Херберта ВАЙДЛЕРА, три пейзажа, исполненные в технике акварели, были проданы разным участникам торгов, которые делали ставки по телефону.

“Разные клиенты заинтересованы в этих картинах. Это и интеллектуалы, и бизнесмены, и обычные люди, которые, возможно, скопили немного денег и хотят иметь подобную картину”, - сказал Х.ВАЙДЛЕР.

До того как заняться политикой, А.Гитлер дважды - в 1907 и в 1908 годах - пытался поступить в Венскую художественную академию, но не смог преодолеть творческий конкурс. Считается, что он не умел писать портреты, наличие которых в портфолио художника являлось одним из основных требований академии.

Первый лот, акварель "Белая церковь в Варшаве" (Weissenkirchen in der Wachau, 1911), купил иностранец за 24 тысячи евро, две другие картины, написанные в 1910 году, - "Разрушенная мельница" (Zerschossene Muehle) и "Дом с мостом у реки" (Haus mit Bruecke am Fluss) - были проданы двум немцам за 11 и 7 тысяч евро соответственно.

А.Гитлер вплоть до Первой мировой войны пытался профессионально заниматься живописью: он рисовал открытки, рекламные объявления и даже продал несколько своих акварелей. По оценкам некоторых экспертов, кисти лидера нацистов принадлежит до 720 работ.

Однако, как отмечает агентство, вопрос подлинности картин А.Гитлера всегда стоял остро, так как до сих пор принадлежность некоторых произведений диктатору точно не доказана.