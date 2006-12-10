Главную елку Украины украсят 6 километрами гирлянд

На Майдане Независимости в Киеве уже начали монтировать металлический каркас для новогодней елки, которая будет в этом году высотой 35 метров. От своей предшественницы она будет отличаться большим количеством гирлянд, привезенными специально с Франции, розовыми светодиодами и игрушечными свинками.

Как передает “5-й канал”, чтобы собрать конструкцию понадобится пять сотен обычных елок. Ее украсят шестью километрами цветных гирлянд, и развесят их так, чтобы цветовой рисунок не повторялся, по крайней мере, на протяжении 15-ти минут.

По словам монтажников, которые уже свыше 20 лет устанавливают праздничное дерево, в Киеве, однако были и более интересные проекты. Все помнят небольшую елку, которая вращалось вокруг своей оси. Сейчас удивляют лишь величиной.

Напомним, главная елка страны зажжет свои огни 23 декабря.

Как сообщал УНИАН, на организацию празднования Нового 2007 года в Киеве планируется потратить около 2 млн. грн., из них бюджетных - меньше половины.

По информации начальника Главного управления культуры и искусств Светланы ЗОРИНОЙ, на установление главной елки Украины городская власть планирует потратить 945 тыс. грн. городского бюджета.

Справка УНИАН. Новогодняя елка 2005 и 2006 годов на Майдане Независимости была высотой 38 метров, вместе с постаментом - около 40 метров. Согласно с обнародованной информацией, на новогодние мероприятия и праздничное оформление города в прошлом году столичная власть выделила 1,1 млн. грн., из них 300 млн. грн. были выделены для новогодней елки.