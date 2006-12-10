Конкурс ”Мисс Франция-2007” выиграла студентка (фото)

Восемнадцатилетняя студентка из Пикардии Рашель Легрен-Трапани (Rachel Legrain-Trapani) названа победительницей конкурса "Мисс Франция-2007", за финалом которого миллионы телезрителей могли наблюдать в субботу вечером.

Стройная зеленоглазая брюнетка ростом 1,80 метра будет теперь представлять Францию на европейском конкурсе красоты. Помимо короны, украшенной несколькими сотнями камней, обладательница титула "Мисс Франция-2007" получила в свое распоряжение квартиру в Париже и ценные подарки на сумму 140 тысяч евро.

В конкурсе, финал которого проходил в Пуатье, на западе страны, принимали участие представительницы 37 регионов Франции, в том числе из ее заморских департаментов и территорий.

На протяжении вечера, демонстрировавшегося в прямом телеэфире, девушки демонстрировали различные наряды и прогуливались по сцене в купальниках-бикини, которые были разрешены регламентом французского конкурса красоты всего год назад. Дефиле сопровождалось показом сюжетов, в которых представительницы различных регионов восхваляли достоинства своих родных мест, их обычаи и традиции.

Победительница определялась совместным решением жюри, состоявшего из известных представителей шоу-бизнеса, публики в зале и телезрителей, наблюдавших за ходом конкурса в эфире имевших возможность высказать свои симпатии при помощи телефонного голосования.

В финальной части конкурса студентка из Пикардии смогла опередить обладательниц четырех других региональных титулов - "Мисс Лимузен", "Мисс Реюньон", "Мисс Париж" и "Мисс Аквитания".

РИА Новости

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