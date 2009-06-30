Пользователей поисковика Google все меньше интересует кризис

Интерес пользователей русскоязычной поисковой интернет-системы Google к теме финансово-экономического кризиса постепенно ослабевает, говорится в исследовании Google. По мнению компании, это свидетельствует о том, что шок от резкого ухудшения экономической ситуации позади.

При этом в исследовании отмечается, что в течение трех весенних месяцев мировой экономический кризис продолжал оставаться главным вопросом для миллионов пользователей. Однако в отличие от осенне-зимнего периода на повестку дня выходят "подчас неожиданные темы", отмечает Google.

Например, с марта по май самым быстрорастущим запросом со словом "кризис" стал не экономический или финансовый, а "карибский кризис". Этот запрос неожиданно для поисковика показал 130-процентный рост.

Третьим по важности оказался "кризис среднего возраста".

При этом, несмотря на общий экономический спад, количество запросов "бизнес в кризис" выросло на 70%. "Компании и предприниматели продолжают искать новые стратегии и эффективные способы ведения бизнеса в кризисный период", - отмечает Google.

А самым популярным запросом, содержащим слово "интернет", за три весенних месяца стал "интернет магазин".

РИА Новости