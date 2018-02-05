Безработный китаец украл 800 метров дороги и перепродал ее

Чтобы реализовать свой план, злоумышленник нанял экскаватор и несколько грузовиков.

Житель китайской деревни Суцянь похитил 800 метров бетонированной дороги и перепродал ее.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Полиция провинции Цзянсу выяснила, что возле исчезнувшей дороги видели грузовой автомобиль с мусором, за рулем которого сидел один из местных жителей — безработный мужчина по имени Чжу. При допросе он сознался в организации кражи.

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«В последнее время этой дорогой не особенно пользовались, вот я и подумал, почему бы не срыть ее, а материал — продать», — рассказал он. Чтобы реализовать свой план, злоумышленник нанял экскаватор и несколько грузовиков. За одну ночь они сняли дорожное полотно шириной 3,5 метра.

Чжу продал 500 тонн обломков бетона по 10 юаней за тонну и заработал пять тысяч юаней. Ему были предъявлены обвинения в краже.