Украинский сурок предсказал жизнь на Марсе

Последние два раза сурок угадал курс доллара и получение Украиной безвиза.

В пятницу, 2 февраля, под Харьковом сурок Тимка III предсказал, что на Марсе есть жизнь.

Церемония традиционно прошла в Гайдарах, однако в этом году сурка не пришлось будить: из-за теплой погоды он не спал. В этом году помимо вопроса о приходе весны Тимку также спросили о том, есть ли жизнь на Марсе, передает NewsRoom.

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"6 февраля ракета Falkon полетит на Марс, поэтому мы решили быть в тренде, - говорит председатель Харьковского пресс-клуба Людмила Доля. - Последние два прогноза были в яблочко: сурок угадал курс доллара и получение Украиной безвиза".

В этом году Тимка III предсказал: весна придет через шесть недель, а жизнь на Марсе есть. В подарок "предсказатель" получил большую скульптуру сурка высотой почти что с человеческий рост.

Как сообщал УНИАН, украинский сурок-предсказатель напророчил украинцам раннюю и теплую весну.