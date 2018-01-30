Боевые искусства по-австралийски: кенгуру в прыжке сбил велосипедистку и ускакал прочь (видео)

Он столкнулся с велосипедисткой, после чего ускакал на другую сторону дороги, где его ждали другие кенгуру.

В австралийском штате Квинсленд кенгуру прыгнул на едущую по дороге велосипедистку.

Об этом сообщает издание News.com.au.

Инцидент сняла на видео знакомая пострадавшей. Животное неожиданно выскочило с обочины, когда женщина проезжала мимо. Оно столкнулось с велосипедисткой, после чего ускакало на другую сторону дороги, где его ждали другие кенгуру.

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Женщина упала на асфальт и получила легкие травмы. В больнице ей наложили швы на поврежденное при падении колено. Кроме того, из-за травмы плеча, полученной в результате столкновения с кенгуру, она вынуждена носить правую руку на перевязи.