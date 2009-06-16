Черновецкий поставит памятник Нельсону Манделе

В столице Южноафриканской Республики - Претории установят памятник величайшему украинскому поэту Тарасу Шевченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом шла речь на встрече мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР в Украине Андрисом ФЕНТЕРОМ. Основной темой встречи стал вопрос установки памятника Т.Шевченко в столице Южноафриканской Республики.

«Очень приятно, что представительство Южноафриканской Республики было одним из первых, кто откликнулся на мое предложение обменяться памятниками национальным героям наших государств. Как мэр столицы, я заинтересован в том, чтобы украинских национальных героев знали в других государствах. В свою очередь, в Киеве мы установим памятник великому борцу за свободу, бывшему Президенту ЮАР Нельсону МАНДЕЛЕ», – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

А.ФЕНТЕР согласился, что идея обмена памятниками национальных героев двух стран будет способствовать развитию сотрудничества между двумя городами и расширению дружеских отношений между Украиной и ЮАР.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ добавил, что для Киева также важной будет возможность обмена опытом с ЮАР в вопросах подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в ЮАР в 2010 году и чемпионата Европы по футболу в Украине в 2012 году.