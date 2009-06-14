Японец похитил мальчика, чтобы поиграть с ним в электронные игры

Стражи правопорядка в префектуре Ибараки в воскресенье арестовали молодого 23-летнего японца по подозрению в похищении несовершеннолетнего, сообщило местное управление полиции.

Как удалось выяснить полиции, 23-летний Дзюн Фукуда в субботу утром пригласил 8-летнего мальчика, которого встретил около железнодорожной станции Цутиура, "пойти поиграть в электронные игры" и удерживал его более 18 часов. Поздно ночью в полицию обратилась мать мальчика с заявлением об исчезновении ребенка.

Под утро воскресенья мальчик и его похититель были обнаружены полицией на улице города.

В процессе дознания похититель признался, что ему "очень хотелось сыграть в электронные игры с каким-нибудь ребенком".

На теле мальчика травм и повреждений не обнаружено, сообщила полиция.

РИА Новости