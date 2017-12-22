Она не "охотничья": мужчина в Киеве вызвал полицию из-за обмана с сосиской
11:55, 22 декабря 2017Курьёзы
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Продавец заявил что сосиска в тесте "охотничья", а она оказалась обычной.
Мужчина вызвал полицию из-за того, что его обманули с сосиской в тесте / фото chudo-povar.com
Возле столичного метро "Выдубичи" в Киеве мужчина был настолько расстроен купленной сосиской в тесте, что вызвал полицию.
Как стало известно из записанных вызовов патрульных, событие произошло еще 5 декабря. Мужчина купил сосиску в тесте в киоске на остановке маршруток возле метро, сообщает Сегодня.
Как оказалось, в середине была не "охотничья" сосиска, как указал продавец, а обычная. Через обман разъяренный мужчина вызвал полицию.
Вызов патрульной полиции / фото segodnya.ua
Как сообщал УНИАН, сеть британских кафе Greggs создала календарь, на одной из страниц которого был изображен вертеп, но вместо маленького Иисуса в колыбели лежала сосиска в тесте.
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