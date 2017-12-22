Она не "охотничья": мужчина в Киеве вызвал полицию из-за обмана с сосиской

Возле столичного метро "Выдубичи" в Киеве мужчина был настолько расстроен купленной сосиской в тесте, что вызвал полицию.

Как стало известно из записанных вызовов патрульных, событие произошло еще 5 декабря. Мужчина купил сосиску в тесте в киоске на остановке маршруток возле метро, сообщает Сегодня.

Как оказалось, в середине была не "охотничья" сосиска, как указал продавец, а обычная. Через обман разъяренный мужчина вызвал полицию.

Как сообщал УНИАН, сеть британских кафе Greggs создала календарь, на одной из страниц которого был изображен вертеп, но вместо маленького Иисуса в колыбели лежала сосиска в тесте.