Вино из каннабиса: в Калифорнии изобрели напиток, от которого нет похмелья

Калифорнийский винный завод, создал вино, которое, как утверждают виноделы, не вызывает похмелье, но помогает развеселиться.

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Этот напиток безалкогольный, но содержит действующее вещество каннабиса - "ТНС", сообщает Today.

В каждой бутылке содержится 16 мг вещества "ТНС". Такой концетрації, по словам производителей, хватит для того чтобы «потерять рассудок». При этом на вкус вино, как настоящий Совиньон Блан с нотками лемонграсса, лаванды и цитрусовых, но пахнет марихуаной.

Необычный напиток будут продавать только в тех штатах, где марихуана легализована. Начать поставки планируется уже в январе.

Как сообщал УНИАН, эксперты озвучили ТОП-5 стран Европы, где больше всего потребляют алкоголь.